Nenê dispara na artilharia do ano entre os jogadores da Série A; Pedro sobe no ranking

Nenê segue em grande fase no Fluminense. Após marcar apenas três gols pelo Tricolor em 27 jogos no ano passado, o meia anotou nesta quarta-feira, na vitória tricolor por 4 a 2 sobre o Goiás, o seu 18º tento em 2020. Nenhum outro jogador da Série A estufou as redes tantas vezes na temporada.

Com o jejum de Germán Cano, do Vasco, e a ausência de Gabriel Barbosa, do Flamengo, que está lesionado, o jogador aproveitou para abrir vantagem em relação aos seus principais concorrentes. Thiago Galhardo, do Internacional, o quarto do ranking nesse momento, é quem pode se aproximar. Nesta quinta-feira, o Colorado enfrenta o Red Bull Bragantino.

Quem deu um salto no ranking foi Pedro. O substituto de Gabigol no Rubro-Negro Carioca, o centroavante marcou seis gols nos últimos cinco jogos de sua equipe, subindo para a 5ª colocação na lista de goleadores. Confira:

ARTILHEIROS DO FUTEBOL BRASILEIRO EM 2020

– Apenas gols por equipes da Série A

1º – Nenê – Fluminense – 18 gols

2º – Cano – Vasco – 16 gols

Gabigol – Flamengo – 16 gols

4º – Thiago Galhardo – Internacional – 15 gols

5º – Pedro – Flamengo – 14 gols

6º – Marinho – Santos – 13 gols

Willian – Palmeiras – 13 gols

8º – Vinícius – Ceará – 12 gols

9º – Bruno Henrique – Flamengo – 11 gols

Diego Souza – Grêmio – 11 gols

Luiz Adriano – Palmeiras – 11 gols

Renato Kayzer – Atlético-GO/Athletico – 11 gols