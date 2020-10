Nenê lamenta ‘recuo’ do Tricolor na etapa final do empate com o Botafogo

O meia Nenê lamentou a maneira como o Fluminense deixou escapar a vitória no “Clássico Vovô”. Na saída do gramado após o empate em 1 a 1 com o Botafogo, na manhã deste domingo, no Nilton Santos o camisa 77 destacou.

– Claro que a gente preferia sair com a vitória. Eu me sinto frustrado, estávamos muito bem, mas no segundo tempo baixamos muito nossa linha e em uma jogada de bola parada, tomamos o gol (de empate) e não tivemos tempo para reagir – declarou, ao Premiere.

Em seguida, o jogador de 39 anos desabafou sobre a partida.

– Acredito que no segundo tempo nós recuamos um pouco, sim. Eles pressionaram muito também, jogando em casa, normal, mas a gente não pode deixar isso influenciar no nosso jogo. Temos que parar de fazer isso em alguns momentos, nos impor mais, continuar buscando os gols para sair com os três pontos – disse.

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, às 20h30, contra o Goiás, na Serrinha.