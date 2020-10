Neo Química Arena recebe ‘roupa’ especial para jogo da Seleção; veja!

A Neo Química Arena, estádio do Corinthians, ganhou uma roupa especial para a estreia da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022. O perfil oficial da Arena mostrou a novidade nas redes sociais.

Uma das arquibancadas do estádio foi envelopada com a palavra ‘Brasil’ e a logo da CBF. Outros enfeites com as cores do Brasil foram colocados nas arquibancadas atrás dos gols. Veja1