Netflix anuncia animação Godzilla: Singular Point para 2021

A Netflix anunciou nesta terça-feira (6) olançamento da animação Godzilla: Singular Point, prevista para 2021. O anime tem como tema central o lendário Kaiju (como o monstro é conhecido no Japão). Sendo assim, a novidade não tem ligação com os demais filmes e séries sobre o monstro.

Portanto, a plataforma de streaming adianta que o anime trará novos personagens e uma história original, diferente de tudo o que já foi lançado sobre Godzilla.

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

Mais detalhes sobre Godzilla Singular Point

A produção do anime mistura animações desenhadas à mão e animações geradas digitalmente pelo computador. Os desenhos ficam por conta de Kazue Kato, de Blue Exorcist, e design assinado por Eiji Yamamori.

A equipe de produção inclui ainda Atsushi Takahashi, Jan Sawada, Toh EnJoe e o estúdio Bones, conhecido por outros animes, como My Hero Academy.

Embora a plataforma de streaming e o estúdio responsável ainda não tenham anunciado uma data concreta de lançamento, Godzilla Singular Point deve ser disponibilizado em 2021. Mais detalhes devem ser revelados em breve, então, fique de olho no site para saber mais!

Além do novo anime, a Netflix é a distribuidora global de outros títulos relacionados ao monstro, como Godzilla: The Planet Eater, Godzilla: Planet of The Monsters e Godzilla: City on the Edge of Battle.