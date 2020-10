Netflix anuncia série sobre vampira lésbica produzida por Emma Roberts · .

A Netflix deu o sinal verde para a produção de First Kill, série baseada em um conto escrito pela aclamada autora Victoria “V. E.” Schwab e que terá a atriz Emma Roberts (American Horror Story) como produtora executiva. A história terá como tema principal o romance lésbico entre uma vampira adolescente e uma caçadora.

Na trama, a vampira adolescente Juliette precisa realizar a sua primeira morte para finalmente tomar o seu lugar entre sua poderosa família. Mas, perto desse esperado momento, ela conhece Calliope, uma jovem recém-chegada à cidade.

Para a surpresa de Juliette, a forasteira é uma caçadora de vampiros e pertence a uma família de famosos caçadores. Enquanto lutam contra uma paixão inesperada, elas percebem que seus familiares não vão aceitar o romance facilmente.

De acordo com o site The Wrap, nenhum nome foi oficialiado para o elenco, mas a Netflix já está à procura de atrizes para interpretar as protagonistas. Apesar de produtora, Emma Roberts não deve atuar na série.

First Kill terá oito episódios em sua primeira temporada e contará com Felicia D. Henderson como showrunner. Ela também será a responsável pelos roteiros, ao lado da autora Victoria Schwab.