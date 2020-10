Netflix: as 8 melhores séries para assistir em um único fim de semana

Relaxar no fim de semana é algo que quase todo mundo anseia, não é mesmo? E para deixar esse descanso ainda mais legal, listamos algumas séries rápidas, porém imperdíveis, que estão disponíveis no catálogo da Netflix para você assistir.

Além de essas produções serem curtas, podem ser assistidas do começo ao fim em um único final de semana, sem aquela pressão de terminar logo.

Vejamos, então, quais são as melhores séries da Netflix para assistir rápido em um fim de semana.

1. Hollywood

(Reprodução)Fonte: Netflix

A magia do cinema está na Netflix de diversas formas. Uma delas é na minissérie Hollywood, criada por Ryan Murphy. A produção de sete episódios mostra os bastidores de um filme que nunca existiu na história do cinema e propõe uma reflexão acerca de alguns padrões sociais que permanecem até os dias atuais.

O elenco conta com David Corenswet, Jim Parsons, Darren Criss, Samara Weaving, Laura Harrier, Dylan McDermott e Patti LuPone.

2. Crashing

(Reprodução)Fonte: Netflix

Muita gente que é fã de Fleabag não sabe da existência de Crashing, uma outra série muito divertida desenvolvida por Phoebe Waller-Bridge. Com apenas seis episódios, somos apresentados a personagens bastante diferentes uns dos outros precisando conviver em harmonia em um hospital abandonado.

Quem quiser dar boas risadas, é só dar play na série pela Netflix e se apaixonar pelos romances, dramas e conflitos apresentados.

3. Bom Dia, Verônica

(Reprodução)Fonte: Netflix

A série brasileira mais nova do catálogo da Netflix não poderia ficar de fora dessa lista. Afinal, Bom Dia, Verônica tem todos os elementos necessários para fisgar o espectador do começo ao fim com suas altas doses de mistério e suspense.

Baseado em um livro homônimo da dupla Ilana Casoy e Raphael Montes, a trama aposta em uma investigação visceral que não parece ser exatamente como é mostrada. Não revelaremos mais por motivos de: spoilers.

No elenco temos Tainá Müller, Eduardo Moscovis e Camila Morgado.

4. Ratched

(Reprodução)Fonte: Netflix

Que Sarah Paulson é uma atriz incrível todo mundo sabe, mas agora imagine ela interpretando uma personagem extremamente vilanesca e cheia de nuances em muitos minutos de tela.

É a definição perfeita para Ratched, que traz para o protagonismo a queridíssima enfermeira Mildred Ratched, elemento essencial do clássico filme Um Estranho no Ninho, de 1975.

Em poucos episódios, o público acompanha o nascimento e desenvolvimento dessa diabólica personagem. Tudo só melhora por conta do excelente trabalho do design de produção.

5. A Maldição da Residência Hill

(Reprodução)Fonte: Netflix

Se você é fã de histórias assustadoras, talvez o projeto antológico de Mike Flanagan seja uma boa pedida para o fim de semana. A Maldição da Residência Hill é a primeira delas, lançada na Netflix em 2018.

A trama aposta nas experiências paranormais vividas pelos personagens na Hill House, contando com Michiel Huisman, Carla Gugino, Victoria Pedretti, Henry Thomas, Elizabeth Reaser e Oliver Jackson-Cohen no elenco.

A nova série A Maldição da Mansão Bly também já está disponível na plataforma de streaming.

6. Emily em Paris

(Reprodução)Fonte: Netflix

Uma das propostas da nova série protagonizada por Lily Collins talvez seja a de fazer com que o público possa viajar para Paris sem sair de casa. A produção estreou recentemente na Netflix e, com apenas 10 episódios, trouxe muita diversão para os espectadores.

Embora seja conclusivo, o season finale deixa um gostinho de quero mais na boca de quem já assistiu. Vale a pena conferir!

7. Away

(Reprodução)Fonte: Netflix

Fisgar o espectador não é uma tarefa fácil, mas os produtores de Away não brincam em serviço. Com apenas 10 episódios, a trama protagonizada pela atriz Hilary Swank no papel da astronauta Emma Green aposta em temas extremamente pertinentes e humanos.

Entre eles está a esperança de que algo melhor possa acontecer, além de deixar com os espectadores o questionamento de que precisamos nos unir para alcançar objetivos quase impossíveis.

8. Desejo Sombrio

(Reprodução)Fonte: Netflix

Por último, mas não menos importante, temos a série mexicana Desejo Sombrio, protagonizada por Maite Perroni, Erik Hayser e Alejandro Speitzer. A história segue uma professora universitária que se vê em uma emboscada inconsequente após conhecer o jovem Darío. A 1ª temporada possui 18 episódios e está inteiramente disponível na Netflix.

Qual série você recomenda para assistir no próximo fim de semana?