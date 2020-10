Netflix: Emma Roberts vai produzir série baseada em conto vampiresco

A atriz Emma Roberts vai produzir uma série na Netflix baseada no conto First Kill, escrito por Victoria E. Schwab, presente em uma coletânea vampiresca destinada ao público jovem adulto. A produção terá, inicialmente, oito episódios.

A coletânia Vampire Never Get Old: Tales with Fresh Bite foi lançada no mês passado e já tem chamado muito a atenção do público. O conto em questão aborda uma vampira adolescente chamada Juliette quando ela precisa realizar sua primeira morte. Só assim é que ela poderá entrar para uma poderosa família de vampiros — não estamos falando dos Volturi, de Crepúsculo, hein!

(Reprodução)Fonte: Imprint

Acontece que Juliette tem como alvo principal uma garota nova na cidade chamada Calliope. No entanto, para sua surpresa, a menina é uma misteriosa caçadora de vampiros. Já sabemos que essa história vai ter muitos conflitos interessantes, não é mesmo? O público pode esperar por muitos confrontos e ação desenfreada.

A série terá roteiros da autora original do conto. Victoria E. Schwab também vai atuar como produtora executiva ao lado de Emma Roberts e Karah Preiss. De acordo com o que a imprensa internacional divulgou, a trama fez tanto sucesso entre os leitores que mais de vinte empresas disputaram os direitos de adaptação da obra.

Vale lembrar que a emissora The CW, famosa por produções como Riverdale, The Vampire Diaries e Supernatural, já havia demonstrado interesse em desenvolver algumas séries baseadas nos escritos de Victoria E. Schwab, como The Archived e City of Ghosts.

No entanto, First Kill marcará a estreia da autora com uma série regular em uma plataforma de streaming. E, neste caso, em uma das maiores do mundo.

Resta ao público aguardar por novidades envolvendo este projeto, que provavelmente deverá ser visto na Netflix apenas em 2022.