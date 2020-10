NetMovies: streaming de filmes e séries agora é grátis no Brasil

Uma nova opção gratuita de streaming de filmes e séries estará disponível no Brasil a partir desta sexta-feira (30/10). A NetMovies, que, fundada em 2016, atuava no segmento de locação online, agora iniciará suas operações baseada em publicidade – dispensando a cobrança de mensalidades, a exemplo de outros –, a solução promete “alta qualidade de áudio e vídeo” aos interessados. De acordo com a empresa, o movimento é resultado de um plano estratégico desenvolvido ao longo de dois anos.

Para tornar o projeto possível, a companhia, primeiramente, agiu na busca e no licenciamento dos conteúdos com direitos para a modalidade. Logo depois, criou uma série de parcerias para conseguir as ferramentas de segurança e monetização. Com seu canal no YouTube, atingiu mais de 15 milhões de usuários únicos mensais – reproduzindo 12 milhões de horas por mês.

Plataforma de streaming de filmes gratuita da NetMovies é lançada no Brasil.Fonte: Reprodução

Um dos grandes diferenciais da novidade, agora, é que planos de assinatura não serão ofertados e que tudo será 100% gratuito. Para acessá-la, basta atualizar ou baixar o aplicativo para iOS, Android ou TVs LG, Samsung e Sony. Em breve, também estará disponível para iOS TV, Android TV, Amazon Fire e Roku. Todos são compatíveis com uso de ChromeCast e AirPlay.

Já na inauguração, cerca de 2.500 conteúdos de gêneros variados, além de séries, nas versões legendadas e dubladas, serão ofertados.