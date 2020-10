Neto é internado às pressas, mas adianta data de volta à Band · .

O apresentador e comentarista Neto, da Band, foi internado às pressas no Hospital São Luiz Morumbi, em São Paulo, nesta quarta-feira (7), após complicações por Covid-19. Em tratamento na unidade, o profissional adianta sua volta à TV. “Daqui oito ou nove dias vou estar no Donos da Bola e no Baita Amigos para trabalhar firme e forte”, disse.

Deitado no leito do hospital, ele gravou vídeos para seus Stories do Instagram e deu detalhes de seu estado de saúde. “Vim tomar injeções e tomar os medicamentos. Vim me cuidar”, informou.

“Estou sendo muito bem cuidado. Podem ficar tranquilos. Estou barbudo porque não faço [a barba] há dez dias. Fiquem tranquilos todos vocês, minha família e pessoas que gostam de mim”, pediu.

Em seu Twitter, o profissional tranquilizou seus seguidores sobre a internação. “Ao contrário do que alguns Zé Ruelas andam falando por aí, vim para o hospital só fazer uns exames e tomar corretamente meus remédios. Não tenho nenhum sintoma grave. Em pouco mais de uma semana estarei de volta ao trabalho”, escreveu.

O . procurou a assessoria de imprensa do hospital para informações sobre o tratamento de Neto. No entanto, não haverá divulgação de comunicados. “A Rede D’Or tem por política não confirmar nenhuma informação sem autorização de pacientes ou familiares”, informaram.

Na terça-feira (6), Sandra Nicolau, mulher do ex-craque, revelou que após o diagnóstico do marido, a família inteira havia testado positivo para Covid-19. Ela e as crianças, Julio e João Vitor, passaram então a ficar juntos. Antes disso, Neto estava isolado em um quarto.

Segundo a influenciadora digital, o apresentador se recuperava bem da doença. Ela, por sua vez, perdeu o olfato e paladar, e as crianças estão assintomáticas.

Veja publicação de Neto no Twitter e no Instagram: