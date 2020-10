Neto é internado com Covid-19, mas tranquiliza: ‘Está tudo bem’

O apresentador Neto foi internado nesta quarta-feira após sofrer uma piora em seu caso de Covid-19. Ele deu entrada na parte da noite no Hospital São Luiz, no bairro do Morumbi. A informação foi dada pelo jornalista Erlan Bastos, do programa “Em Off”.

Através de sua conta no Instagram, Neto confirmou a informação, mas tratou de tranquilizar seus fãs e seguidores. Sem dar grandes detalhes, o apresentador afirmou que deu entrada no hospital para tomar medicamentos e se cuidar.

– Sei que muita gente sabe que eu estou no hospital. Tô sendo muito bem cuidado. Fiquem tranquilos. Tô barbudo porque não faço barba há 10 dias. Fiquem tranquilos vocês todos. Vim tomar injeções, medicamentos, vim me cuidar. Podem ficar sossegados que daqui uns oito, nove dias já vou estar no Donos da Bola e no Baita Amigos, pra trabalhar firme e forte. Tô sendo muito bem cuidado. Por favor, pessoal, tranquilizem as pessoas, a família, não vamos escrever coisa que não é certo porque está tudo bem comigo. – afirmou Neto.

Neto confirmou que havia contraído a doença na semana passada, quando foi afastado da Band por conta da doença. Nesta semana, ele admitiu que havia subestimado a doença e seus efeitos colaterais.