Neto faz post com ‘direta’ ao elenco do Corinthians: ‘Orgulho da época em que jogador se dedicava ao clube’

O ex-jogador e ídolo do Corinthians Neto compartilhou, nesta quinta-feira, uma postagem que foi vista pelos internautas como uma verdadeira “direta” ao elenco do time paulista. Com uma legenda elogiando o tempo em que ele atuava no Parque São Jorge, Neto disparou que sentia orgulho por ter jogado em uma época em que os jogadores “se dedicavam a e tinha comprometimento pelo clube”.

– Sem meias palavras. Muito orgulho em fazer parte de uma época em que jogador se dedicava a e tinha comprometimento pelo clube – escreveu ele, com uma foto nos tempos dele como atleta. Atrás do ex-atleta, ainda tinha um painel com os dizeres “Sempre amarei este grandioso clube”.

Um dos seguidores de Neto ainda comentou que, caso ele jogasse nos dias de hoje, ele seria artilheiro em 2020 “fácil”. Outto apontou que o “futebol acabou em meados dos anos 2000”.

Tanto pelas redes sociais como em seu programa “Os Donos da Bola”, da Band, Neto já havia criticado a postura de determinados atletas e avaliado negativamente a sequência de resultados do clube no Brasileirão. Desta vez, mesmo após a vitória do time paulista contra o Athletico, por 1 a 0, na quarta, Neto teria “mandado a real” aos jogadores de 2020.

Na Série A, o Corinthians está na 14ª posição, com 18 pontos em 16 partidas. O próximo jogo do Timão será no domingo, contra o Flamengo, às 16h, em São Paulo.