New Orleans Saints busca retomar caminho das vitórias frente ao Detroit Lions; saiba onde ver e aposta

Após sua primeira vitória na NFL, o Detroit Lions encara o New Orleans Saints, que vive momento ruim. A partida, válida pela semana 4, acontece no próximo domingo (4), às 14h, em Detroit.

O Detroit Lions superou, na reta final, o Arizona Cardinals na última semana para conseguir seu primeiro triunfo na liga de futebol americano. Os Lions capitalizaram em cima dos turnovers dos Cards, com três interceptações na conta. Diante de Drew Brees e o New Orleans Saints, não dá pra contar com a mesma estratégia. Ofensivamente, Matthew Stafford e demais companheiros de ataque vão ter que produzir mais para se igualar à forte ofensiva rival.

New Orleans Saints vem de duas derrotas consecutivas, para Las Vegas Raiders e Green Bay Packers. Um triunfo contra o Lions é vital para trazer de volta a confiança ao time da Louisiana. Alvin Kamara é o ponto forte dos Saints, já tendo seis touchdowns marcados e 448 jardas conquistadas desde a linha de scrimmage. Michael Thomas, outro grande aliado ofensivo de Drew Brees, deve retornar ao time titular frente aos Lions, após ter ficado fora das duas últimas partidas por conta de uma lesão no tornozelo.

Aposta

De acordo com o Football Index, mecanismo de projeções da ESPN americana, o New Orleans Saints tem 66% chances de sair vencedor da partida no Ford Field. Os Lions têm 33.7% de chances de vitória, enquanto o empate: 0.3%.

Ficha do Jogo

Detroit Lions x New Orleans Saints

Semana 4 da NFL

Data: Domingo (4), 14h

Local: Ford Field, Detroit

Onde ver: Game Pass da NFL