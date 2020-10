New Orleans Saints conta com a sorte para derrotar Los Angeles Chargers em partida movimentada

O New Orleans Saints flertou com a derrota durante a maior parte do confronto com o Los Angeles Saints. A equipe da casa chegou a estar 17 pontos atrás no marcador e ainda precisou contar com a sorte nos segundos finais da partida. Mas, soube controlar os nervos e, na prorrogação, conseguiu vencer a partida por 30 a 27. Agora, os Saints, do técnico Sean Payton, assumiram a liderança da NFC South, com três vitórias e dois reveses. O Los Angeles Chargers segue na lanterna da AFC West, com apenas um triunfo em cinco partidas disputadas.

Domínio californiano



A metade inicial do confronto envolvendo as duas franquias foi dominada pelos visitantes. A defesa conseguiu anular a produção do ataque comandado por Drew Brees durante a maior parte do primeiro tempo, cedendo apenas um field goal e um touchdown corrido anotado pelo próprio Brees, nos segundos finais do primeiro tempo.

Já o ataque dos Chargers fez valer a escolha do técnico Anthony Lynn em promover Justin Herbert como quarterback titular da equipe no restante da temporada. Com 100% de efetividade em suas idas à redzone adversária, Herbert impressionou ao conectar três touchdowns no jogo aéreo, utilizando três jogadores diferentes – os recebedores Keenan Allen e Mike Williams, além do tight end Hunter Henry -, e foi para o vestiário com os Chargers comandando o placar por 20 a 10.

Parece que o jogo virou



A conversa do técnico Sean Payton, no vestiário do New Orleans Saints surtiu efeito e a equipe voltou disposta a pulverizar a vantagem de 10 pontos dos Chargers. Foi preciso pouco mais de um quarto para conseguir o objetivo e faltando 11 minutos para o final do duelo, o placar já mostrava 20 a 20. Os donos da casa marcaram um FG de 53 jardas no terceiro quarto. O empate veio na sequência, após passe sensacional de 41 jardas disparado por Brees para o tight end Jared Cook anotar o touchdown.

O Los Angeles Chargers conseguiu restabelecer a vantagem no placar para 27 a 20 após Justin Herbert descolar passe espetacular de 64 jardas para o recebedor Mike Williams.

Novamente atrás no marcador, os Saints empataram a partida em 27 a 27, através do quarterback reserva Taysom Hill, que já na redzone do adversário, encaixou uma corrida de nove jardas. Com 47 segundos para vencer o duelo, os Chargers avançaram até o campo de defesa do New Orleans Saints. A chance do triunfo, entretanto, caprichosamente bateria na trave após a tentativa de 50 jardas do kicker Michael Badgley, já com o relógio estourado.

Overtime



Na prorrogação, o time da casa venceu a disputa depois de um field goal de 36 jardas anotado pelo kicker Will Lutz.

Sequência

Coincidentemente, Los Angeles Chargers e o New Orleans Saints folgarão na semana 6 da NFL.