New Orleans Saints dá boas vindas ao primetime ao novato Justin Herbert e ao Los Angeles Chargers

Buscando voltar ao topo da divisão NFC Sul, o New Orleans Saints recebe o Los Angeles Chargers, na Louisiana, para jogo no horário nobre da televisão, nesta segunda-feira (12), às 21h15, pela semana 5 da NFL. Essa será a estreia do novato Justin Herbert no primetime americano e enfrentando um veterano: Drew Brees.

Kamara neles

O Saints conta com Drew Brees como quarterback, mas, nos dias atuais, quem é o grande nome ofensivo do time é Alvin Kamara. O jogador tem sido uma ameaça correndo com a bola e recebendo passes, e lidera a NFL em touchdowns, com sete, empatado com Dalvin Cook, do Minnesota Vikings. A outra estrela ofensiva, Michael Thomas, fica fora de mais uma partida de New Orleans e, desta vez, não por lesão, como nas três semanas anteriores. Thomas agrediu um companheiro de time durante treinamento na sexta-feira e foi suspenso do confronto como punição pela indisciplina.

Novato no microscópio

Justin Herbert terá a sua estreia no grande palco da televisão americana. O novato, draftado nesta temporada pelo Los Angeles Chargers, fará sua estreia no horário nobre no Monday Night Football. Herbert, apesar de estar jogando bem, ainda não conseguiu vencer na NFL, após três partidas. Até o momento, o quarterback tem 931 jardas passadas, cinco touchdowns e três interceptações. Mas como será seu rendimento com a pressão do MNF?

Aposta

Para o Football Power Index, mecanismo criado pela ESPN dos Estados Unidos para análise probabilidades de resultados na NFL, o New Orleans Saints é imenso favorito para vitória, com 77.7% de chances. O Los Angeles Chargers tem apenas 22.1% de chances de sair vencedor na noite segunda.



Ficha do Jogo

New Orleans Saints x Los Angeles Chargers

Semana 5 da NFL

Data: Segunda-feira (21h15)

Local: Mercedes-Benz Superdome, em New Orleans

Onde ver: ESPN, Watch ESPN e Game Pass da NFL