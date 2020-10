New Orleans Saints desembarca em Detroit e jogador testa positivo para a COVID-19

Depois de New England Patriots e Kansas City Chiefs viverem o dilema de jogadores infectados pelo novo coronavírus nesse sábado (3), outro time teve que passar pela desagradável surpresa de ter um atleta testando positivo para a COVID-19.

O New Orleans Saints que, a princípio, tem confronto marcado com o Detroit Lions, para às 14h, de hoje, viu o fullback Michael Burton ter o resultado de seu exame protocolar confirmar a presença do vírus causador da enfermidade, após o desembarque da equipe em Detroit.

Por precaução, os Saints realizam exames em sete atletas que tiveram contato com Burton durante o voo, incluindo o running back Alvin Kamara, que estava sentado próximo ao fullback.

A NFL deverá adotar medida semelhante em relação à partida envolvendo o Kansas CIty Chiefs e New England Patriots e cancelar o jogo entre Lions e Saints pelo período de até dois dias. A expectativa da liga é de que, durante esse período, mais exames possam detectar se outros jogadores estão contaminados.