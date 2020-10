New York Jets terá vencedor do Super Bowl como quarterback diante do Arizona Cardinals

Joe Flacco será o titular do New York Jets, no próximo domingo (11), na partida contra o Arizona Cardinals. O quarterback, vencedor do Super Bowl com o Baltimore Ravens na temporada 2012, substitui Sam Darnold, que se lesionou na derrota para o Denver Broncos, na última quinta-feira.

Darnold sofreu uma lesão no ombro direito no meio da partida contra o Broncos. O QB até retornou ao time durante a partida, a finalizando em favor de New York, mas não terá condições de jogar no próximo compromisso da franquia.

Joe Flacco, que chegou aos Jets nesta temporada, não atuava na NFL desde a semana 8 da temporada 2019, quando apresentou problema no pescoço e foi substituído por Drew Lock no ataque de Denver.