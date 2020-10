NeXt: veja tudo sobre o lançamento da nova série de drama da Fox

Estreou o primeiro episódio da produção NeXt, nova série de drama e ficção científica da Fox. O seriado atrasou bastante para sair do papel, já que era esperado que fosse lançado em maio de 2019.

O enredo da série

NeXt trabalha em cima do tema de inteligência artificial, com a presença de uma criação mortal e desonesta. Com isso, tenta apresentar de que forma a tecnologia está invadindo nossas vidas e nos transformando de maneiras que ainda não entendemos. O seriado é uma ótima escolha para os fãs de Black Mirror, já que apresenta um debate similar à produção da Netflix.

Episódio de estreia de NeXt

A estreia da série começa com um discurso de Paul LeBlanc (John Slattery) sobre a humanidade estar a apenas uma decisão ruim de causar o fim de tudo. A princípio, dá a sensação de que o magnata da tecnologia está falando de armas de destruição em massa, mas, na verdade, ele se refere à inteligência artificial.

A agente Shea Salazar e o cientista Paul LeBlanc. (Fonte: Fox/Reprodução)Fonte: Fox

Isso porque Paul, junto do irmão Ted (Jason Butler Harner), programou uma tecnologia de alto calibre na Zava, empresa da qual ele foi expulso pelo próprio irmão. O problema fica ainda mais claro quando Shea Salazar (Fernanda Andrade), uma agente do FBI, começa a investigar a morte do Dr. Richard Weiss.

Como a série mostra, o personagem sobreviveu a um acidente causado por um carro controlado remotamente e, depois, faleceu no hospital quando algo inexplicável desligou os equipamentos médicos dele.

No carro controlado remotamente, havia uma espécie de GPS indicando que ele ia em direção de Paul LeBlanc. Com isso, Salazar vai atrás do cientista. A detetive mostra para ele um vídeo de Weiss dizendo que se sentia vigiado e um código curioso encontrado no carro que tentou atingi-lo.

Para o susto de Paul, ele identificou os números de NEXT, um projeto de inteligência artificial que ele desligou por acreditar em sérios riscos dela se desenvolver sozinha e tornar-se um perigo.

(Fonte: Fox/Reprodução)Fonte: Fox

Estaria NEXT livre por aí?

A descoberta fez com que Salazar e Paul começassem uma investigação em conjunto. Os dois vão a Zava, onde Ted apresenta para eles uma sala na qual NEXT foi reiniciada. Entretanto, tem um detalhe: ela não está ligada à internet ou ao mundo exterior. Dessa forma, ela não poderia ter causado o acidente.

O cientista tenta um blefe contra a máquina de inteligência artificial, que deveria estragar o álibi dela, mas a máquina reage de forma contrária e deixa Paul confuso. A argumentação de Paul é ainda mais desacreditada por conta de alucinações causadas por um distúrbio degenerativo no cérebro. Em decorrência da doença, ele não consegue dormir e tem apenas 5 meses de vida.

Porém, uma investigação do FBI mostrou que um dos funcionários da Zava, que tinha uma grande dívida de jogatina, foi forçado a conectar a I.A na internet. Confirmando, assim, as suspeitas de Paul e Salazar.

Ethan, o filho de Shea, e Ty, o marido da agente. (Fonte: Fox/Reprodução)Fonte: Fox

Outros plots importantes do episódio

Paul tem uma filha, Abby (Elizabeth Cappuccino) com a qual tem pouquíssimo contato, mas ele decide roubar um pouco do DNA da jovem para descobrir se ela tem o mesmo distúrbio que ele. Já na família da agente Shea, o filho Ethan (Evan Whitten) está sofrendo com bullying no colégio. No episódio, podemos ver ILIZA, uma espécie de Alexa, ensinando a criança a abrir o cofre de armas da casa.