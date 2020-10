Nextel agora se chama ‘Claro nxt’

Após quase dois anos de sua venda para a Claro, a operadora de telefonia Nextel deixou de existir formalmente, mudando o seu nome para “Claro nxt”. As alterações já foram percebidas na quinta-feira (8), tanto no site da empresa quanto na área do cliente “Meu Nextel”, que passou a se chamar agora “Minha Claro Nextel”.

Também no site, a companhia justificou a mudança do nome: “Isso é para mostrar que Nextel e Claro estão cada vez mais juntas, tornando-se uma marca só”. No entanto, algumas questões da transição ainda continuam pendentes, como o número de atendimento aos clientes (continua o 1050), e o fato de os antigos planos da Nextel permanecerem desbloqueados mesmo após o término da franquia.

A aquisição da Nextel pela América Móvil, controladora mexicana da Claro, foi anunciada em março de 2019 e confirmada em dezembro daquele ano, após a conclusão de todos os procedimentos legais e a aprovação da Anatel. O total da venda envolveu cerca de US$ 950 milhões, mas o valor efetivamente pago foi de US$ 456,9 milhões, pois o restante foi utilizado no pagamento de dívidas da Nextel.

Migração de clientes

Após a aquisição, os clientes Nextel passaram a utilizar a rede da Claro, que tem cobertura nacional. Antes, o acesso fora da cobertura própria, em São Paulo e no Rio de Janeiro, era realizado por meio de um acordo com a Vivo, mas a franquia de internet era limitada durante o roaming.

Desde setembro passado, a Claro iniciou o processo de descontinuação dos antigos planos de telefonia da Nextel, passando a sugerir a aquisição dos planos Claro Controle. A mudança é importante porque os pacotes Nextel tinham internet sem bloqueio, porém com redução de velocidade no fim do pacote de dados. Clientes do pré-pago Nextel Happy estão sendo migrados para o Claro Flex.

Segundo o site da Claro, “neste momento, nada vai mudar” e promete avisar aos clientes quando ocorrerem novidades.