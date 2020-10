Ney Franco é demitido pelo presidente do Cruzeiro

O Cruzeiro demitiu o seu terceiro técnico no ano. Ney Franco não comanda mais a equipe mineira. O treinador ficou apenas sete jogos na Raposa, com duas vitórias, quatro derrotas e um empate.

O anúncio foi feito pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues.

-O tempo urge contra o Cruzeiro. Batemos um papo com ele no vestiário e decidimos encerrar o ciclo. Seguiremos em Atibaia e o Célio Lúcio, nosso auxiliar técnico, vem comandar os treinos aqui. Não há especulação. A partir de agora a gente começa a trabalhar em um novo nome – disse o presidente do Cruzeiro.

O clube se posicionou, mas não anunciou um possível substituto.

-Conforme anunciado pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues, Ney Franco não é mais o técnico do Cruzeiro.O Clube agradece Ney pelos trabalhos prestados e deseja sorte em seus novos desafios-dizia o comunicado da Raposa.

Além de Ney Franco, Adilson Batista e Enderson Moreira também foram demitidos do clube celeste.