Ney Franco fala em usar Zé Eduardo e espera reversão da punição da FIFA

As substituições feita pelo técnico Ney Franco na derrota do Cruzeiro para o Cuiabá, 1 a 0, foram criticadas pelo torcedor, pois deixaram de fora atletas que poderiam dar outra dinâmica ao time, como o atacante Zé Eduardo e o meia Claudinho.

Ney Franco disse que pode contar com Zé Eduardo para o duelo de quinta-feira, 8, contra o Sampaio Corrêa, no Mineirão. A baixa produtividade de Marcelo Moreno, que também foi convocado para jogar as Eliminatórias pela Bolívia, e Roberson, podem provocar mudanças na equipe azul.

Zé Eduardo voltou a pedido do clube para reforçar o ataque. Ele estava emprestado ao América-RN e tem nove gols em dez jogos na temporada. Ele renovou contrato com o Cruzeiro por mais dois anos.

Ney Franco explicou que Zé Eduardo ainda não ficou à disposição por questões físicas desde que voltou do Nordeste.

– É um jogador que estava emprestado, voltou agora. Chegou no clube reclamando de desconforto muscular, então ele fez uma primeira parte conosco e entrou na semana passada na parte mais física. A escolha de vir o Roberson e o Zé Eduardo é que estamos dando uma preparada melhor no Zé Eduardo-disse Ney Franco, que revelou uma conversa com o jogador.

– A gente chegou a conversar com o atleta, que tem a possibilidade de ser convocado para o próximo jogo, contra o Sampaio Corrêa. Então, o Zé Eduardo passa a ser mais uma opção.

Registro de reforços solucionado

O treinador crê que o Cruzeiro conseguirá reverter a punição na FIFA, que o impede de contratar e registrar novos atletas ainda esta semana. Assim, reforços engatilhados e atletas que esperam registro como Giovanni Piccolomo, Matheus Índio e o atacante Angulo, poderão ficar à disposição do técnico.

– Existe aí a possibilidade dessa semana de resolver as nossas pendências da FIFA para que a gente possa aí além do Zé Eduardo ter a disposição o Giovanni, o Matheus índio, e ngulo também e a gente começa a criar mais opções no elenco para ter uma briga até no banco de reservas-comentou.