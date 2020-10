Neymar alcança Ronaldo ‘Fenômeno’ como segundo maior artilheiro da seleção; veja quanto falta para chegar em Pelé

Nesta terça-feira, Neymar entrou para a história da seleção brasileira.

O camisa 10 marcou diante do Peru e chegou aos 62 gols marcados com a amarelinha em 102 partidas disputadas.

Com isso, Neymar empatou com Ronaldo Fenômeno, que precisou de 98 jogos para alcançar a marca, como o 2º maior artilheiro da história da seleção, ficando atrás apenas de Pelé.

Em jogos oficiais, o Rei do Futebol balançou as redes 77 vezes em 92 aparições com a camisa da Seleção Brasileira.

Neymar durante a partida entre Brasil x Bolívia BUDA MENDES/POOL/AFP via Getty Images

Com o gol marcado diante do Peru, Neymar marcou seu sétimo gol em eliminatórias, todos contra rivais diferentes: Argentina, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai. O camisa 10 só não marcou diante de Chile e Venezuela.