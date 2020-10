Neymar dá assistências, Firmino marca duas vezes, Brasil goleia Bolívia e estreia com vitória nas eliminatórias

A seleção brasileira estreou com vitória nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Nesta sexta-feira, na Neo Química Arena, o Brasil de Tite superou facilmente a Bolívia por 5 a 0 em São Paulo.

Marquinhos abriu o placar aos 16 minutos de jogo de cabeça. Roberto Firmino, aos 30 do primeiro tempo e aos 3 do segundo, fez outros dois gols do Brasil. O terceiro gol teve assistência de Neymar, que era dúvida para a partida, mas acabou sendo titular.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Aos 21 do segundo tempo, veio o quarto gol do Brasil, marcado contra pelo boliviano Carrasco.

Neymar foi o jogador mais ativo da seleção brasileira, buscando espaços, criando, dando dribles e finalizando. E aos 27 da etapa final o camisa 10 deu um cruzamento de cavadinha na medida para Coutinho fazer o quinto.

Neymar não conseguiu, ao menos hoje, igualar a marca de Ronaldo Fenômeno na artilharia da seleção brasileira. O jogador do PSG segue com 61 gols com a amarelinha, atrás apenas de Ronaldo (62) e Pelé (77).

A Bolívia vive uma situação dramática em seu futebol. Desde a morte do ex-presidente da federação de futebol do país, César Salinas, por COVID-19, a modalidade está “sem dono” e à deriva.

Um boicote por parte de clubes opositores fez com que jogadores de Bolívar e Jorge Wilstermann não fossem convocados. Além disso, o futebol local ainda não voltou, levando à Itaquera uma seleção boliviana alternativa.

A seleção brasileira agora volta a jogar na terça-feira, em Lima, contra o Peru, na segunda rodada das eliminatórias sul-americanas.

Getty Images

Brasil 5 x 0 Bolívia

GOLS: Marquinhos, Firmino 2x, Carrasco (contra), Coutinho

BRASIL: Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva (Felipe), Renan Lodi (Alex Telles); Douglas Luiz, Casemiro, Coutinho (Everton Ribeiro); Neymar, Cebolinha (Rodrygo) e Firmino (Richarlison) Técnico: Tite

BOLÍVIA: Lampe, Sagredo, Carrasco, Valverde, Sagredo; Wayar, Bustamente (Gonzalez), Arabe (Cardozo); Menacho (Campos), Saldias e Bruno Miranda Técnico: César Farias

Bolívia trocou 2 passes nos primeiros 13 minutos

Primeira vez nas últimas 3 eliminatórias que o Brasil marca um gol na estreia

15º gol de Firmino pela seleção em 45 jogos

A Bolívia chutou uma bola ao gol no 1º tempo

Brasil teve 80% de posse de bola no 1º tempo

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias

Terça, 13/10, 21h*, Peru x Brasil

Terça, 13/10, 17h*, Bolívia x Argentina

*horário de Brasília