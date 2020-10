Neymar é o maior influenciador entre os atletas da Seleção Brasileira

O Brasil entra em campo pela primeira vez no ano nesta sexta-feira (9), para a disputa das Eliminatórias, contra a Bolívia, no Morumbi. Dos convocados por Tite para o confronto em casa e diante o Peru, em Lima, dia 13, Neymar é o “cara” dentro e fora dos gramados.

Um levantamento feito pela empresa escocesa PMPR Excellence, mostrou que o camisa 10 é, disparado, o maior influenciador do elenco que está treinando na Granja Comary. Ele tem mais de 257 milhões de seguidores contando Twitter, Instagram e Facebook.

– O apelo global de Neymar continua crescendo. O valor agregado que ele traz ao clube, Seleção e patrocinadores relacionados é altamente significativo. Quando você considera que a partir de seu telefone, ele pode se comunicar em segundos com mais do que toda a população do Brasil é notável. Não só o melhor jogador de futebol do país, mas também o meio de comunicação mais significativo do Brasil – explica Peter McLean, diretor de excelência da PMPR.

O segundo colocado, bem abaixo de Neymar, é Philippe Coutinho, do Barcelona, com 27,7 milhões de seguidores, seguido por Casemiro (23,9 mi).

Confira a lista dos dez maiores influenciadores da Seleção:

1 – Neymar (PSG): 257,4 milhões

2 – Philippe Coutinho (Barcelona): 27,7 milhões

3 – Casemiro (Real Madrid): 23,9 milhões

4 – Thiago Silva (Chelsea): 19,1 milhões

5 – Roberto Firmino (Liverpool): 18,5 milhões

6 – Alisson (Liverpool): 11,7 milhões

7 – Rodrygo (Real Madrid): 7,3 milhões

8 – Marquinhos (PSG): 5,4 milhões

9 – Éverton Ribeiro (Flamengo): 4,5 milhões

10 – Fabinho (Liverpool): 4,3 milhões

