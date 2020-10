Neymar é poupado no PSG após retornar da Seleção

Após os compromissos com a seleção brasileira, pelas Eliminatórias da Copa, Neymar e Marquinhos retornaram ao Paris Saint-Germain. Nesta sexta, o PSG enfrenta Nîmes, pela sétima rodada do Campeonato Francês, e o técnico Thomas Tuchel optou em poupar a dupla de brasileiros por conta do desgaste dos últimos dias.

Marquinhos e Neymar chegaram de Lima em Paris na quinta-feira e não conseguiram treinar com a equipe. Por este motivo, os brasileiros não foram relacionados pela comissão técnica.

O Paris Saint-Germain está em quarto lugar na tabela do Campeonato Francês com 12 pontos. O líder é o Rennes, com 14.