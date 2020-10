Neymar entra na lista dos dez maiores artilheiros do Brasil na história das Eliminatórias

Com os três gols anotados na vitória da Seleção Brasileira sobre o Peru, por 4 a 2, Neymar entrou duplamente para a história. O atacante chegou a 64 bolas na rede com a Amarelinha, superando Ronaldo (62) no ranking histórico do Brasil. Agora, apenas Pelé, com 77, aparece à frente do craque. A outra lista que o camisa 11 ganhou posições foi a de goleadores do país nas Eliminatórias.

Com o hat-trick, Neymar atingiu a marca de nove tentos em 16 partidas na disputa, superando Pelé (6), Bebeto (7) e Adriano (7), entre outros. O jogador agora aparece em 7º no ranking, empatado com Rivaldo. Quem segue liderando a lista é Zico. Confira o top 10:

MAIORES ARTILHEIROS DO BRASIL EM ELIMINATÓRIAS



1º – Zico – 11 gols em 11 jogos

2º – Tostão – 10 gols em 6 jogos

Romário – 10 gols em 8 jogos

Ronaldo – 10 gols em 15 jogos

Luis Fabiano – 10 gols em 15 jogos

Kaká – 10 gols em 27 jogos

7º – Neymar – 9 gols em 16 jogos

Rivaldo – 9 gols em 19 jogos

9º – Gabriel Jesus – 7 gols em 10 jogos

Bebeto – 7 gols em 11 jogos

​Adriano – 7 gols em 16 jogos