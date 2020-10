Neymar faz dois, PSG goleia e chega à terceira vitória seguida no Francês

O Paris Saint-Germain não encontrou dificuldades para golear o Angers, pela sexta rodada do Campeonato Francês. A equipe da capital contou com boa atuação da dupla Mbappé e Neymar, autor dos seus dois primeiros gols na competição e goleou por 6 a 1.

Festa logo no início

​Os visitantes até tentaram ameaçar, mas o gol de Florenzi logo aos seis minutos, em um belo chute, mostrou quem era o dono da casa. Após assistência de Mbappé, Neymar marcou o primeiro dele na temporada.

Sem chances para o rival

​O 2 a 0 na primeira etapa havia ficado barato para o Angers. Na volta do intervalo, Neymar ampliou, em boa conclusão, como um centroavante. Traoré descontou para a modesta equipe francesa de cabeça. Draxler recebeu de Bakker e fez o quarto. Gueye, de fora da área, e Mbappé, de primeira, após cruzamento, fecharam o passeio.

Tabela

Com o resultado, o PSG subiu para o segundo lugar, com 12 pontos, em seis jogos. O Angers é o oitavo, com nove. O duelo abriu a rodada e as demais partidas acontecem no próximo sábado e domingo. O líder é o Rennes, com 13 pontos.