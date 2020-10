Neymar não disse algo discriminatório contra mim, diz Sakai, do Olympique de Marselha

Dois dias após Neymar e Álvaro González terem sido inocentados de acusações de racismo durante PSG x Olympique de Marselha em 13 setembro, o defensor Hiroki Sakai se manifestou sobre supostas falas preconceituosas do atacante brasileiro.

Nos últimos dias, alguns veículos europeus publicaram que o camisa 10 teria xingado o japonês de “chinês de m***” na vitória do OM pelo Campeonato Francês.

Em uma postagem no Instagram nesta sexta-feira, o jogador do OM garantiu que tudo não passou de “uma pequena discussão”.

“As últimas duas semanas foram difíceis, mas estou feliz por ouvir que os dois jogadores em questão não foram punidos desta vez. Ninguém disse qualquer coisa discriminatória para mim. Nós só tivemos uma pequena discussão em um jogo que de repente ficou um pouco emocional”, escreveu Sakai.

“Agora que tudo está acabado, a única coisa importante é que o Marselha ganhe as partidas. Da próxima vez, eu novamente darei meu melhor para oferecer a você um dérbi emocionante OM x PSG”, encerrou.

