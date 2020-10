Neymar se livra de processo judicial pelo vazamento das fotos íntimas de Najila

O juiz Marcel Laguna Duque Estrada, da 36ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, encerrou uma ação do Ministério Público do RJ contra Neymar pelo fato do jogador ter vazado fotos íntimas dele com a modelo Najila Trindade. A decisão saiu na última sexta-feira e o processo corre em segredo de justiça.

A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Em 2019, em meio a preparação para a Copa América, na Granja Comary, o craque foi surpreendido com a acusação de estupro por parte da modelo. Para se defender, Neymar publicou um vídeo no seu Instagram com cópias de mensagens trocadas com Najila. Nelas, algumas fotos acabaram sendo expostas.

A Delegacia de Repressão aos Crimes Virtuais abriu uma investigação e, em depoimento, a modelo negou que tivesse autorizado Neymar a expor aquele conteúdo. O próprio Instagram retirou o vídeo de Neymar do ar, à época.

Em agosto do ano passado, a Justiça arquivou o processo sobre o suposto estupro e sequer indiciou Neymar por ausência de provas suficientes. Agora, o atleta da Seleção Brasileira também está livre da ação movida contra ele pelo vazamento das imagens.