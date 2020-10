Neymar segue como dúvida e será desfalque no treino desta quinta

A Seleção Brasileira segue não sabendo se poderá contar com o atacante Neymar, camisa dez e principal jogador da equipe, na primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, contra a Bolívia, nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena em São Paulo.

Com dores na região lombar, o jogador do PSG não terá condições de treino nesta quinta-feira e, segundo o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, seguirá realizando fisioterapia para conseguir atuar diante dos bolivianos. Na chegada em São Paulo, nesta madrugada, Neymar apresentou dificuldades para caminhar e foi o primeiro a descer do ônibus da delegação.

– Ontem ele não conseguiu treinar, com dores na lombar. Durante o aquecimento ele foi retirado no treino. De ontem para hoje ele teve uma pequena melhora. Vale ressaltar que não temos nem 24 horas da dor mais intensa. Tivemos deslocamento com ônibus e avião. Hoje ele não tem condições de treino, vai ficar no hotel fazendo tratamento intensivo. Amanhã vamos passar uma posição mais positiva para o Tite – afirmou Rodrigo.

No treino de ontem, Tite colocou Everton Ribeiro na vaga do camisa dez para manter o esquema que havia sido treinado, com Everton Cebolinha pela direita, Coutinho pela faixa central e com o jogador do Flamengo pela esquerda. Na frente, Firmino permanece como o homem de referência.