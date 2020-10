Neymar segue como dúvida para jogo contra Bolívia e Tite adianta possível substituto

A presença de Neymar entre os titulares da Seleção Brasileira no jogo contra a Bolívia, na sexta-feira, segue incerta, ao passo de que o atacante não treinou junto com o elenco pelo segundo dia consecutivo.

Rodrigo Lasmar, médico da seleção, confirmou em coletiva de imprensa nesta quinta-feira o problema do craque. “Ontem ele não conseguiu treinar relatando dores na região lombar, sem nenhum histórico de trauma. Durante o aquecimento ele foi avaliado e retirado. Hoje, ele teve uma pequena melhora, mas é importante considerarmos que não temos nem 24 horas da dor mais intensa, e tivemos um deslocamento de ônibus e avião, o que dificultou o tratamento. Ele não tem condições de treino, então ficará no hotel fazendo tratamento intensivo com o Rafael, nosso fisioterapeuta. Amanhã passaremos uma posição mais definitiva para o Tite”, disse

O comandante da amarelinha, já contando com a ausência do camisa 10, adiantou que Everton Ribeiro pode ser o substituto imediato. “É uma possibilidade, treinamos dessa forma”, afirmou.

“Everton Ribeiro é um articulador, é um pensador, criativo, da penúltima bola e que pode ser finalizador de média distância”, explicou Tite, justificando a possibilidade do flamenguista ocupar a vaga.

“O Neymar será sempre usado naquilo que é feito nos clubes. Eu digo que sou meio ladrão de trabalho, de pegar o bom momento e as versatilidades, sem engessar atletas nas ações ofensivas”, disse.

Um provável Brasil que entrará e campo na Neo Química Arena viria com Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro, Douglas Luiz e Philippe Coutinho; Everton Cebolinha, Everton Ribeiro (Neymar) e Roberto Firmino.