Neymar sente desconforto e pode ser desfalque contra a Bolívia

Problema para a Seleção Brasileira. No treino da tarde desta quarta-feira, na Granja Comary, Neymar sentiu dores na região da lombar e foi retirado de campo ainda no aquecimento. Sendo assim, o camisa 10 virou dúvida para a estreia das Eliminatórias contra a Bolívia na Neo Química Arena, de acordo com o UOL.

– Neymar sentiu uma dor na região lombar durante o aquecimento do treino de hoje. Sem nenhuma história de trauma, ele foi retirado do treino, foi avaliado, já iniciou o tratamento na fisioterapia. Nós viajamos hoje para São Paulo, ele segue em tratamento, já foi medicado, mas essas próximas 24 horas serão muito importantes para ver como ele irá se recuperar. Uma nova avaliação vai ser feita antes do treino e aí nós teremos uma ideia um pouco – disse Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira.

Tite colocou Everton Ribeiro na vaga do camisa 10 para manter o esquema que havia sido treinado, com Everton Cebolinha pela direita, Coutinho pela faixa central e com o jogador do Flamengo pela esquerda. Na frente, Firmino permanece como o homem de referência.

Neymar ainda vai passar por novos exames e a esperança é de que o camisa 10 esteja apto para jogar contra o Peru, na próxima terça-feira.

A Seleção Brasileira estreia nesta sexta-feira nas Eliminatorias para a Copa do Mundo do Qatar em 2022, contra a Bolívia, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília).