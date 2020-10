Neymar sentes dores, deixa treino da Seleção Brasileira e passa a ser dúvida

A Seleção Brasileira fez seu terceiro e último treino na Granja Comary, na tarde desta quarta-feira, visando a estreia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Após o aquecimento, Neymar sentiu dores na lombar e foi retirado da atividade. O craque será reavaliado e passa a ser dúvida para o jogo contra a Bolívia.

“Neymar sentiu dores na região lombar no treino de hoje. Sem nenhuma história de trauma, ele foi retirado do treino, avaliado e iniciou tratamento na fisioterapia. Nós viajamos hoje para São Paulo, ele segue em tratamento, já foi medicado, mas essas próximas 24 horas serão importantes para ver como ele vai se recuperar. Uma nova avaliação será feita antes do treino e aí nós teremos uma ideia um pouco melhor”, disse Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira.

O técnico Tite abriu 40 minutos da atividade para o público. Por conta da pandemia, a Granja Comary não pode receber jornalistas e a transmissão foi feita pelos canais oficias da CBF.

Tite colocou Everton Ribeiro na vaga de Neymar

Sem Neymar e Bruno Guimarães, Tite conduziu trabalho tático usando o campo inteiro e esboçou um time com Douglas Luiz e Everton Ribeiro ocupando as vagas: Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro e Douglas Luiz; Éverton, Philippe Coutinho e Everton Ribeiro; Roberto Firmino.

O atacante Richarlison participou do treino com o restante do grupo pela primeira vez. O jogador se recuperou de entorse no tornozelo e está liberado para atuar.

No campo, os jogadores fizeram um trabalho de movimentação tática, focando na saída de bola, transição ofensiva e finalização de jogadas. O campo todo foi usado, com Tite e membros da comissão técnica bastante ativos, indicando o que os atletas tinham que fazer.

A Seleção viaja nesta noite para São Paulo, onde faz o último treino antes da estreia. Na sexta-feira, o Brasil enfrenta a Bolívia às 21h30 (Brasília) na Neo Química Arena pela 1ª rodada das Eliminatórias.