NFL adia Chiefs e Patriots para segunda ou terça-feira devido a testes positivos para a COVID-19

Por meio de um comunicado oficial, a NFL confirmou o adiamento do duelo entre Kansas City Chiefs e New England Patriots, marcado para este domingo, às 17h45 (de Brasília). Segundo a liga, ambos os times tiveram testes positivos para o novo coronavírus, dentre os infectados está o quarterback Cam Newton, como reportado pelo Lance!.

– Ao consultar especialistas em doenças infecciosas, os dois times estão trabalhando em conjunto com a NFL e a NFLPA para avaliar vários contatos próximos, realizar testes adicionais e monitorar o desenvolvimento. Todas as decisões serão tomadas com a saúde e segurança dos jogadores, equipe e pessoal do jogo, como nossa principal consideração – disse a liga em comunicado.

Além de Cam Newton, Jordan Ta’amu, quarterback do practice squad do Kansas City Chifs, também testou positivo para o novo coronavírus.

A NFL apontou que aguarda novos testes de ambos os times e a partida será realocada para segunda ou terça-feira da próxima semana. Esse é o segundo jogo adiado pela liga. O primeiro foi o encontro entre Tennessee Titans e Pittsburgh Steelers. A franquia de Nashville vive um surto de Covid-19. Já são 16 casos no elenco e a partida foi remarcada para o dia 25 de novembro, na semana 7.

Com medo dos efeitos da pandemia do novo coronavírus em caso de um novo surto em outra franquia, a NFL já começa a discutir a ideia de uma ‘bolha’, tal como aconteceu na NHL (liga profissional de hóquei) e NBA (liga profissional de basquete).