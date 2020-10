NFL altera tabela e oito jogos são remarcados após múltiplos casos de Covid-19; veja todas as mudanças

Os casos de coronavírus estão fazendo a NFL quebrar a cabeça para ajustar a tabela de jogos. Neste domingo, com o anúncio de mais um teste positivo no New England Patriots, dessa vez do defensive tackle Byron Cowart, a liga promoveu uma série de mudanças de jogos. Abaixo, o Lance! destrincha as alterações:

– O encontro entre New England Patriots e Denver Broncos agora vai acontecer no próximo domingo, pela semana 6, às 14h (de Brasília). O jogo aconteceria inicialmente neste domingo, depois foi transferido para segunda-feira e agora novamente alterado para o dia 18.

– A partida entre Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, escalada como o Thursday Night que abriria a semana 6, será agora disputada na segunda-feira, dia 19 de outubro, às 18h.

– O confronto entre Miami Dolphins e New York Jets agora será no próximo domingo, pela semana 6, às 17h05 (de Brasília). Inicialmente esse confronto aconteceria apenas na semana 10.

– Na próxima semana, os Jets iriam até Los Angeles para encarar os Chargers, mas agora esse confronto passou para a semana 11, acontecendo no dia 22 de novembro, domingo, às 17h05 (de Brasília).

– A alteração, obviamente, interferiu no calendário dos Chargers. A franquia de Los Angeles teve o jogo contra o Jacksonville Jaguars movido da semana 8 para a semana 7. O confronto será disputado no dia 25 de outubro, domingo, às 17h25 (de Brasília).

– O confronto entre Denver Broncos e Los Angelels Chargers foi transferido da semana 11 para a semana 8. As equipes se enfrentarão no dia 1º de novembro, domingo, às 17h05 (de Brasília).

– Inicialmente, Miami Dolphins e Los Angeles Charges se encontrariam na semana 7, mas o confronto agora vai para a semana 10, no dia 15 de novembro, domingo, às 17h05 (de Brasília).

– A última alteração será justamente envolvendo um duelo da semana 6, a próxima rodada da liga. Denver Broncos e Miami Dolphins agora vão se encontrar na semana 11, em confronto marcado para às 17h05 (de Brasília).