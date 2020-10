NFL anuncia os melhores jogadores da semana 4

O estado de Ohio tem muito a comemorar nessa semana. Joe Mixon, running back do Cincinnati Bengals, foi eleito o jogador ofensivo – após anotar três touchdowns e o defensive end Myles Garrett, do Cleveland Browns, foi premiado como o jogador defensivo da semana 4 da conferência AFC. No time de especialistas, a liga considerou o kicker Brandon McManus, do Denver Broncos, como o melhor jogador do setor na semana.

Pelo lado da conferência NFC, já foi informado que o grande desempenho de Tom Brady rendeu o prêmio de jogador ofensivo da semana 4. Na defesa, o defensive end Za’Darius Smith, do Green Bay Packers, provocou o caos na linha ofensiva do Atlanta Falcons, na segunda-feira (5), e recebeu a premiação de melhor defensor da NFC. No time de especialista, o retornador Mike Boone, do Minnesota Vikings, foi o agraciado com a honraria.