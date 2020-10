NFL anuncia Tom Brady como “NFC Offensive Player of the Week” após jogo de cinco touchdowns

O quarterback Tom Brady, do Tampa Bay Buccaneers, ganhou o título de “NFC Offensive Player of the Week”. O anúncio foi feito pela NFL, nessa quarta-feira (7). Ao longo de sua carreira, Brady acumula 31 premiações do tipo e se isola como o jogador mais condecorado.

Na vitória contra o Los Angeles Chargers, por 38 a 31, o veterano QB, que faz sua primeira temporada com os Buccaneers, foi cruel contra a secundária adversária, completando 30 de 46 passes, 369 jardas e nada menos do que cinco touchdowns lançados. Triunfo de número 222 na carreira de Tom Brady e que, de quebra, permitiu ao jogador ultrapassar seu antigo companheiro de New England Patriots, Adam Vinatieri, como o jogador com maior número de vitórias na NFL.

Na atual temporada, Brady aparece em quarto lugar na estatística de touchdowns passados com 11, em quarto partidas.