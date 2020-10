NFL lança vídeo estimulando participação dos fãs e jogadores nas eleições nos Estados Unidos

A NFL, neste 2020, entrou de cabeça no estímulo ao processo eleitoral nos Estados Unidos. Vale lembrar que não é obrigatório o voto no país, cuja eleição acontece no dia 3 de novembro. Um vídeo com algumas estrelas da liga foi lançado nesta terça-feira (6) nos canais de mídias sociais estimulando a votação.

No vídeo, estrelas como Todd Gurley, George Kittle e Russell Wilson se apresentam como eleitores registrados e que vão participar do processo eleitoral norte-americano. O técnico do Seattle Seahawks Pete Carroll rememora no início do vídeo que milhões não conseguiram votar na eleição passada.

Na segunda (5), a NFL já tinha anunciado que estádios de 15 franquias seriam usados como local de votação, espaço para registro ao voto, entre outras funcionalidades.

Em agosto, a liga anunciou a iniciativa NFL Votes, com o intuito de encorajar que jogadores, membros das franquias em geral e fãs votassem nesta eleição no país norte-americano.

A NFL tem se engajado socialmente nos últimos meses, após ser duramente criticada por jornalistas e jogadores pela forma como lidou com os protestos de Colin Kaepernick, ainda em 2016. A mudança de postura da liga veio após o assassinato de George Floyd durante abordagem policial e os diversos protestos nos Estados Unidos contra o racismo institucional.