NFL muda horário de Bears x Colts após adiamento de Chiefs e Patriots

Inicialmente marcado para às 14h deste domingo, no Soldier Field, em Chicago, a partida entre Bears e Colts foi realocada para às 17h25 (de Brasília). O anúncio foi feito pela NFL depois do adiamento do confronto entre Kansas City Chiefs e New England Patriots por testes positivos para a Covid-19.

A mudança também atende ao pedido da televisão, que já havia se programado para a exibição de Chiefs e Patriots.

Os Bears, que terão Nick Foles como quarterback titular, estão invictos na temporada, com três vitórias. Já os Colts figuram com duas vitórias e uma derrota. O time de Indianapolis conta com o kicker Rodrigo Blankenship, filho de mãe brasileira. Na última semana, os Colts não tomaram conhecimento do Jets, conquistando uma vitória por 36 a 7.