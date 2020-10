NFL promete punição pesada a treinadores que tirarem a máscara para discutir com a arbitragem

Na partida diante do Kansas City Chiefs, após uma falta polêmica contra o Baltimore Ravens, o treinador John Harbaugh perdeu as estribeiras, tirou a máscara e esbravejou com o rosto colado a um dos árbitros. A atitude fez a Associação de Árbitros da NFL criticar a atitude logo após a partida. Nesta sexta-feira (9), foi a vez da própria NFL, através do vice-presidente de arbitragem Perry Fewell a enviar comunicado aos clubes alertando que essa atitude não será tolerada.

Tom Pelissero, repórter da NFL, informou que no memorando lia-se:

– Se um indivíduo não usando máscara no rosto de forma apropriada se dirigir aos árbitros, eles têm autoridade para tomar ações administrativas ou de jogo.

Isso significa que uma falta por conduta antidesportiva, com punição de 15 jardas, pode ser aplicada aos treinadores que descumpriram a norma. O comunicado ainda informa que caso a ação se repita por vários jogos, a franquia pode ser penalizada, inclusive com a perda de escolhas no Draft da NFL.

Ressalta-se que a NFL já puniu vários treinadores por estarem sem máscara por longos períodos dos jogos no banco de reservas.