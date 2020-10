NFL vive quarta caótica com múltiplos casos de coronavírus e cresce preocupação com continuidade da temporada

Quarta-feira (7) caótica para o mundo da NFL relação ao coronavírus, após uma terça esperançoso, com o Tennessee Titans sem novos casos e a expectativa de Cam Newton liberado para atuar no domingo. A NFL anunciou que o New England Patriots apresentou mais dois novos casos positivos para Covid-19, um deles sendo do estrelado cornerback Stephon Gilmore, defensor do ano em 2019.

Mas as más notícias não pararam por aí. O Tennessee Titans, após dois dias sem casos de coronavírus, recebeu a notícia que dois membros da franquia apresentaram resultado positivo para a doença. Desta forma, o Centro de Treinamento dos Titans não será reaberto no dia de hoje. Outro ponto especulado pela imprensa americana é que o Tennessee estaria realizando treinos em grupo com seus jogadores, o que havia sido proibido pela liga durante o período de surto de coronavírus na franquia. Se confirmado, uma punição pesada os aguarda.

Por fim, o Las Vegas Raiders teve seu primeiro caso de Covid-19 confirmado. Com todos estes cenários, a preocupação com a continuidade da temporada 2020 é uma preocupação. Se os casos seguirem se proliferando, especialmente com novos surtos, como o que parece ocorrer com o New England Patriots, a NFL pode ter dificuldades para readequação do calendário nos dias que virão.

Kansas City de olho em astro

O cornerback Stephon Gilmore esteve em campo contra o Kansas City Chiefs, na última segunda-feira, e chegou a trocar uma palavra mais próxima com o quarterback Patrick Mahomes, o astro da franquia do Missouri, após a partida. Apesar disso, os Chiefs informaram que nenhum teste da equipe deu positivo para a Covid-19.

Possibilidade de novo adiamento

Os Titans, que já tiveram o jogo da semana 4 adiado, partida que seria contra os Steelers, podem ter mais um compromisso alterado. O duelo com os Bills, marcado para este domingo, às 14h (de Brasília), em Nashville, pode não acontecer devido aos novos testes positivos nos Titans e a sequência do fechamento das instalações. Além do surto da Covid-19, a condição física dos atletas estaria longe da ideal para um duelo com um dos times mais ‘quentes’ da liga.

A NFL vem cogitando a possibilidade de bolhas, assim como aconteceu na NBA (a liga de basquete) e a NHL (a liga de hóquei). No caso da NFL, os jogadores seriam alocados em hotéis nas próprias cidades que estão, promovendo o isolamento social. Os jogadores sairiam dos hotéis apenas para treinamentos e viagens.