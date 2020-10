Nick Chubb tem lesão no joelho e desfalca o Cleveland Browns nas próximas semanas

A vitória contra o Dallas Cowboys não trouxe apenas notícias positivas ao Cleveland Browns. Nesta segunda-feira (5), a equipe anunciou que o running back Nick Chubb, um dos principais jogadores ofensivos do time, foi incluindo na Injury Reserve – lista de jogadores machucados – com uma lesão no ligamento colateral medial do joelho.

Apesar do ingrato local da lesão, que já tirou da temporada uma série de jogadores, incluindo Nick Bosa e Saquon Barkley, a expectativa é que Chubb ainda retorne ao time titular dos Browns em algum ponto nesta temporada.

Sem Chubb, o posto de RB titular da franquia será de Kareem Hunt, que já tem cinco touchdowns na temporada e 317 jardas totais.