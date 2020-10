Nicolas Cage luta contra animatrônicos em teaser de novo filme

Willy’s Wonderland, o novo filme de Nicolas Cage, ganhou o seu primeiro teaser nesta sexta (30).

O longa conta a história de um homem (Cage) que é enganado para fazer um trabalho de zelador no parque temático abandonado de Willy’s Wonderland. No parque, ele precisa lutar contra animatrônicos demoníacos para salvar a própria vida.

Confira o trailer:

De acordo com o diretor Kevin Lewis, em entrevista ao Entertainment Weekly, o filme é “divertido” e “maluco”, com um toque de nostalgia dos anos 1980. “Nic foi um parceiro fantástico neste filme”, contou Lewis. “É o Nic vintage. Ele traz muito para este filme. Acho que as pessoas vão realmente curtir”.

Além desse filme, Cage tem outros projetos encaminhados. Ele vai interpretar uma versão fracassada de si mesmo em The Unbearable Weight of Massive Talent e também será o tratador de zoológico Joe Exotic na minissérie documental Tiger King.

Willy´s Wonderland tem o roteiro de G.O. Parsons e conta com Beth Grant, Emily Tosta, Ric Reitz e Chris Warner no elenco.

O filme vai ser lançado em 2021.