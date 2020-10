Nikão volta a ser relacionado pelo Athletico-PR após oitos jogos fora

O meia Nikão enfim está de volta a lista de relacionados do Athletico-PR. Após ficar afastado por oito jogos devido a uma lesão, o atleta ficará à disposição do técnico Eduardo Barros para o duelo fora de casa contra o Atlético-GO, neste sábado, às 19h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última partida realizada pelo camisa 11, que se recuperava de uma entorse no tornozelo, foi no dia 12 de setembro, pela 10ª rodada do nacional. Na ocasião, o Furacão venceu o clássico contra o Coritiba por 1 a 0, na Arena da Baixada.

Além do meia, quem também apareceu na lista para o compromisso contra o Dragão foi o goleiro Santos, que estava servindo a Seleção Brasileira.

Em compensação, o lateral-esquerdo Márcio Azevedo, que também não atua desde o jogo contra o Coxa, ainda não pôde ser relacionado. O jogador está em fase final de recuperação de dores no joelho.

Sem vencer há quatro partidas no Brasileirão, o Athletico-PR ocupa a 18ª posição no torneio, com 15 pontos. Já o Atlético-GO está em nono, com 21.