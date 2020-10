Jojo Todynho fez um alerta a Stéfani Bays sobre a sua postura em relação à competição entre os peões em A Fazenda 12, da Record. Nesta segunda-feira (12), as duas conversavam no quarto quando a funkeira apontou atitudes ingênuas da influenciadora digital dentro do reality show. “Ninguém é amigo de ninguém, não”, disparou.

A cantora do hit Que Tiro Foi Esse? aproveitou para dar a sua visão do jogo. “A amizade vai ser construída lá fora. Aqui cria-se afinidade, carinho, respeito… Não estou dizendo que não é sincero, mas está todo mundo por um só objetivo. E querendo ou não, está todo mundo fazendo seu jogo”, completou.

Stéfani ouviu atentamente e em silêncio os conselhos da peoa, que prosseguiu afirmando que a modelo não é a única com uma postura mais passiva dentro do programa. Segundo ela, MC Mirella também tem esse perfil.

“Tem hora que eu vejo você e Mirella muito inocentes para as coisas. Eu também, porque nosso coração é enganoso, que a gente quer ajudar, dar um conselho, ser boazuda… Mas observe. Observe mais”, aconselhou Jojo.

Conflito na cozinha

MC Mirella e a funkeira entraram em conflito no último sábado (11). As peoas preparavam o jantar, quando a paulista deu alguns conselhos culinários para a carioca. No entanto, Jojo não gostou da ajuda e logo questionou: “Quer me ensinar a cozinhar?”.

As funkeiras prepararam um macarrão com carne moída, quando a cantora aconselhou: “Agora põe [a panela] no fogão para dar uma esquentadinha”, aconselhou Mirella. “Vou botar!”, respondeu Jojo.

“Taca um pouquinho de manteiga e orégano”, prosseguiu a intérprete de Cansei Vacilão. No entanto, a nova dica estressou a rival de Biel: “Você quer me ensinar a cozinhar, Mirella?”. “Não, só estou dando umas ideias”, rebateu a MC.