Ninguém jamais pode se aproximar de Nadal em Roland Garros, afirma Murray

Andy Murray, ex-número 1 do mundo, declarou ao SKY Sports, tv britânico, que os feitos de Rafael Nadal em Roland Garros jamais serão alcançados. O atual 115 do mundo estreia nesta terça-feira no ATP 250 de Colônia, na Alemanha.

“Considero que ganhar 13 títulos em Roland Garros é um dos recordes mais impressionantes da história do nosso esporte. Não vi muito a final porque estava treinando, mas é um feito assombroso. Creio que pode ganhar algum mais. O mais incrível é quando penso que está a só mais um título de somar todos os Slams que ganhou Pete Sampras (14). Não creio que isso possa ser repetido nunca, vejo impossível que alguém supere e muito difícil que se aproximem de seu registro”, disse o dono de três Majors, dois em Wimbledon, e que tem uma final perdida em Roland Garros em 2016 para Novak Djokovic.

Murray seguiu comentando sobre sua parte física: “Depois de me operar pela segunda vez os médicos me disseram que o corpo iria demorar algo como 18 meses para se acostumar com a mudança porque a forma que tenho que modificar o quadril e a rotação da região pélvica. Tenho confiança em poder jogar algumas boas partidas este mês e estar preparado para um 2021 positivo”, disse ao site italiano Ubitennis.