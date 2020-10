No Bola da Vez, Tite fala sobre amadurecimento do ‘adulto Neymar’ e revela papo após virada na Champions

O Bola da Vez deste sábado está mais especial do que nunca e recebe ninguém menos que Tite, técnico da seleção brasileira. No programa que vai ao ar às 20h (de Brasília) na ESPN Brasil e no ESPN App, o comandante falou de vários assuntos e comentou sobre o amadurecimento de Neymar, seu grande astro.

“Eu dei uma entrevista há algum tempo atrás já dizendo que ele é um homem, que ele não é um garoto. Ele sabe das responsabilidades das suas ambições”, disse Tite.

O treinador usou um fato em específico do final da temporada europeia para demonstrar essa transformação de Neymar: a virada do PSG diante da Atalanta, pelas quartas de final da Champions League.

Tite revelou até que foi contra o que sempre costuma fazer para parabenizar os jogadores da seleção pelo desempenho naquele dia.

“Eu meu cuido muito para não intervir e não desvirtuar a cabeça do atleta que está concentrado com seu clube. Mas eu posso te falar que quando acabou o jogo contra a Atalanta eu me permiti a passar para ele, Marquinhos e Thiago Silva uma mensagem, ou melhor uma frase: para jogar futebol você precisa ser mentalmente muito forte”, disse.

“Eles conseguiram virar o jogo nos acréscimos. Isso é fruto de atletas que estão muito concentrados e focados, e nisso o Neymar está incluído. Acredito sim nessa evolução, nesse amadurecimento, nessa capacidade mental de estar mentalmente forte e assim conseguir desenvolver o melhor futebol”, completou.

Neymar com o prêmio de melhor jogador contra a Atalanta, no dia 12 Michael Regan – UEFA/UEFA via Getty Images

Naquele dia, o PSG parecia a um passo da eliminação por estar perdendo o jogo de 1 a 0. Aos 45 minutos do segundo tempo, porém, Neymar cobrou falta com perfeição e achou Marquinhos dentro da área para conseguir o empate salvador.

Mas o time francês não se contentou apenas com isso e ainda buscou a virada. Aos 48, Neymar fez excelente jogada e achou Mbappé, que cruzou para Choupo-Moting conseguir a virada e a classificação para a semi.

O PSG ainda passaria pelo RB Leipzig antes de perder a final para o Bayern de Munique.