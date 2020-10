No dia das crianças, Antony presenteia projeto em Heliópolis com chuteiras

Neste dia das crianças, o atacante Antony, do Ajax, deu um belo presente para um projeto social em Heliópolis. O jogador formado pelo São Paulo doou chuteiras novas para os jovens atletas na Vila Carioca. O garoto da base tricolor teve a iniciativa de fazer a doação e a realizou em parceria com a 4Comm e a Puma.

Como está na Holanda, o jogador não conseguiu estar presente no momento da entrega, mas mandou um recado para as crianças: “Eu sei da dificuldade de ter uma chuteira, passei por isso. Então, em parceria com a Puma e a 4ComM, fiz questão de doar essas chuteiras e meu conselho é que eles nunca desistam dos sonhos. Hoje estou aqui na Holanda vivendo o meu e não tenham dúvidas de que tudo pode acontecer. Tenham fé, pois o céu é o limite”.



Foto: Divulgação/4Comm

O projeto Associação Social Cultural Desportiva Unidos de Vila Carioca fica localizado na região de Heliópolis, em São Paulo. Desde 2000, proporciona treinos de futebol para crianças. Atualmente, cerca de 200 atletas integram o programa.