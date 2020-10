No duelo entre Guardiola e Bielsa, Manchester City sai na frente, mas Leeds empata com Rodrigo e pula para quinto

O Manchester City visitou Elland Road neste sábado (3) para encarar o embalado Leeds United e até saiu na frente, mas cedeu empate por 1 a 1 na segunda etapa do jogo válido pela quarta rodada da Premier League 2020/21.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Em jogo eletrizante, especialmente na segunda etapa, com grandes chances de ambos os lados, Sterling foi o responsável por abrir o placar na primeira etapa, mas Rodrigo, contratação mais cara da história do Leeds, entrou no intervalo e deixou tudo igual. Esse foi o primeiro gol do brasileiro naturalizado espanhol pelo clube.

Ederson, goleiro do time de Manchester, também merece destaque, pois, mesmo tendo falhado no lance do gol do Leeds, fez pelo menos quatro defesas difíceis.

Mais esperado do que qualquer duelo individual dentro de campo, a expectativa era de acompanhar o duelo nos bancos de reservas: Marcelo Bielsa x Pep Guardiola. O treinador do City nunca escondeu que aprecia o trabalho de ‘El Loco’ e chegou até a considerá-lo o melhor técnico do mundo em 2017.

A maior novidade do confronto pelo lado azul claro foi Rúben Dias. O zagueiro chegou ao City nesta semana, comprado por 68 milhões de euros (aproximadamente R$ 450 milhões na cotação atual) do Benfica e já estreou como titular ao lado de Laporte na defesa. Ferrán Torres fez seu primeiro jogo como titular na PL.

A vitória do City teria colocado os dois times lado a lado com 6 pontos, mas o empate manda o Leeds para a 5ª posição, enquanto o City permanece no meio da tabela, com 4 pontos em 10º.

Rodrigo comemora seu primeiro gol pelo Leeds, contra o Manchester City Getty Images

Leeds 1 x 1 Manchester City

GOLS: Sterling (MCI) e Rodrigo (LEE).

LEEDS: Meslier; Dallas, Cooper, Koch, Ayling; Phillips; Alioski (Povedo), Roberts (Rodrigo), Klich (Davis), Hélder Costa; Bamford. Técnico: Marcelo Bielsa

MANCHESTER CITY: Ederson; Mendy (Aké), Laporte, Rúben Dias, Walker; Foden, Rodri, De Bruyne; Sterling, Mahrez (Fernandinho), Torres (Bernardo Silva). Técnico: Pep Guardiola.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Em 105 jogos entre as equipes na história, equilíbrio: 45 vitórias do City x 42 do Leeds ( 18 empates)

A última vez que os times haviam se encontrado em 2013 , pela FA Cup, com vitória do City por 4 a 0

Já na Premier League, já fazia mais de 16 anos – em 2004 , com vitória do Leeds por 2 a 1

Bielsa e Guardiola haviam se enfrentado outras 3 vezes, ambas em Athletic Bilbao x Barcelona: 2 vitórias para Guardiola no Barça e 1 empate

Esse foi o 1º gol de Rodrigo pelo Leeds, além de o 1º de um espanhol pelo clube na história da Premier League

Posse de bola: 48% para o Leeds x 52% do City

Finalizações (certas): 23 (2) x 12 (7)

Pressão e gol do City na primeira etapa

O Manchester City demorou apenas 3 minutos para assustar o torcedor do Leeds. Kevin De Bruyne cobrou falta de muito longe, pelo lado esquerdo, e acertou a trave de Meslier com muita força.

Com muita pressão do City, o Leeds chegou pela primeira vez ao gol de Ederson aos 12 minutos, com Alioski mandando cabeçada sem perigo.

Talvez a maior chance de gol até então, o City viu Ferrán Torres aproveitar cruzamento de Sterling, aos 15 minutos, e bater de primeira em cima do defensor, que salvou em cima da linha.

Mas 2 minutos mais tarde, Sterling recebeu na esquerda, puxou para dentro e bateu colocado, muito bem para estrear o placar.

Passadas chances de ampliar do City, com Laporte, Foden, entre outros, foi a vez do Leeds. Roberts colocou na frente de Dallas que, com um toque, saiu na cara de Ederson, mas o goleiro brasileiro pôde segurar a vantagem dos Citizens.

Mas a melhor oportunidade do Leeds veio no último lance da primeira etapa. Mendy bobeou, amorteceu lançamento para Ayling, que até limpou a marcação, mas Ederson cresceu no mano a mano e fez grande defesa.

Rodrigo entra no intervalo e brilha

As alterações feitas por Bielsa no intervalo realmente surtiram efeito.

Rodrigo Moreno, a contratação mais cara da história do Leeds (vindo do Valencia nesta janela), foi um dos que entraram e já exigiu grande defesa de Ederson em seu primeiro lance – a bola chegou até a tocar no travessão.

E no escanteio seguinte, Ederson saiu mal e a bola sobrou para o atacante brasileiro naturalizado espanhol deixar tudo igual no placar. Esse foi seu primeiro gol pelo Leeds.

Aos 24 minutos da segunda etapa, Rodrigo subiu bem e, em cabeçada, exigiu nova defesaça de Ederson, com a bola tocando no travessão mais uma vez.

Na sequência desse segundo tempo maluco, o City puxou contra-ataque que colocou Sterling sozinho de frente para o goleiro. O inglês tentou driblar e se atrapalhou, perdendo a oportunidade.

Algumas oportunidades e até pedidos de pênalti surgiram dentro dos últimos 10 minutos, mas o placar seguiu o mesmo até o apito final: 1 a 1. Bielsa e Guardiola até trocaram algumas palavras depois da partida.

Classificação

– Leeds: 5º lugar, com 7 pontos

– Manchester City: 10º lugar, com 4 pontos

Próximos jogos

Passada a pausa para data Fifa, ambos os times voltam com compromissos difíceis pela Premier League.

Segunda-feira, 19/10, 15h00*, Leeds x Wolverhampton

Sábado, 17/10, 12h30*, Manchester City x Arsenal

*horário de Brasília