No duelo entre Nick Foles e Tom Brady, Cairo Santos dá a vitória ao Chicago Bears

Nesta quinta-feira (8/10), Chicago Bears e Tampa Bay Buccaneers se enfrentaram em partida válida pela semana 5 da NFL. Os Bears se deram melhor jogando diante de sua torcida, saindo com a apertada vitória por 20-19, decidida pelo kicker brasileiro Cairo Santos no final do último quarto! A partida marcou a primeira vez que Tom Brady e Nick Foles se enfrentaram em uma partida de temporada regular na história da liga.

Os quarterbacks de Bucs e Bears, respectivamente, já marcaram história se enfrentando na pós-temporada, porém. Em fevereiro de 2018 os dois atletas duelaram no Super Bowl LI, no qual Foles levou a melhor. Naquela noite, que resultou no único título de Super Bowl da história do Philadelphia Eagles, os dois QBs foram os grandes responsáveis por quebrar uma série de recordes: menor número de punts em um Super Bowl por ambos os times somados (1); maior número de pontos por um time derrotado no Super Bowl (33, pelos Patriots), maior número de jardas de scrimmage por uma equipe em um Super Bowl (Patriots, com 613), e o maior número de jardas de scrimmage em uma partida na história da NFL, incluindo temporada regular e playoffs (1151 combinando New England e Philadelphia)

Começo devagar



O jogo não começou tão emocionante, porém. Após um field goal de Tampa, os times trocaram punts, e Nick Foles foi interceptado por Carlton Davis na segunda posse de bola dos Bears, que terminaram o primeiro quarto com o zero ainda no placar. Brady, em compensação, ampliou a vantagem com um passe para touchdown para Mike Evans antes do fim do primeiro período.

No segundo quarto, os Buccaneers moveram as correntes até a redzone de Chicago, mas acabaram ficando com apenas três pontos, novamente, ampliando a vantagem para 13-0. Os Bears ainda conseguiram rebater, anotando um touchdown com David Montgomery logo após o two-minute warning. Após três passes incompletos de Brady e um punt, o time da casa conseguiu atravessar o campo novamente com seu ataque, e Foles encontrou Jimmy Graham no canto da endzone para virar a partida em 14-13 e levar a vantagem para o vestiário.

terceiro período chegou um pouco mais frio, com apenas um field goal de Tampa Bay, chutado por Ryan Succop, fruto de uma corrida explosiva de Ronald Jones. Bucs na frente por 16-14.

Gostinho brasileiro



O último quarto teve o primeiro field goal do kicker brasileiro Cairo Santos, dos Bears, na noite, que virou novamente o placar para o time da casa. Cairo já tinha acertado dois extra-points no primeiro tempo. Succop, por outro lado, não tardou a colocar os visitantes na frente no placar mais uma vez, 19-17 com menos de cinco minutos para o fim do jogo. Depois de mais uma troca de punts, Foles levou Chicago ao campo de ataque novamente, mas não conseguiu converter uma terceira descida. Cairo Santos ficou, portanto, encarregado de chutar o field goal da vitória para os Bears e fechar o placar em 20-19. Brady tentou conduzir uma campanha no final mas não teve sucesso.

Sequência



Os Bears (4-1) venceram a segunda em casa e viajam para Charlotte para enfrentar o Carolina Panthers no domingo (18). Os Bucs (3-2), por sua vez, perderam a segunda fora de casa e voltam para Tampa para receber os Packers no Raymond James Stadium, também no domingo (18).

Allen Robinson liderou o ataque de Chicago com 90 jardas recebidas, enquanto Khalil Mack carregou a defesa com dois sacks sobre Tom Brady. O QB dos Bucs, aliás, que teve 253 jardas de passe e um TD, auxiliado por Ronald Jones, que teve 125 jardas de scrimmage em 20 toques. Cairo Santos terminou a partida com 100% de aproveitamento, 2/2 nos pontos-extras e 2/2 nos field goals (47 e 38 jardas).