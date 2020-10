No Grêmio, Pepê passará por reavaliação do joelho esquerdo

Apesar do tom de alívio trazido com a vitória por 2 a 1 frente ao Coritiba na Arena, o Grêmio viu com relativa preocupação a saída do gramado de Pepê já nos acréscimos do segundo tempo para a entrada do agora ex-jogador e coordenador técnico do clube, Marcelo Oliveira.

Segundo relatou o técnico Renato Portaluppi, a situação física de Pepê será reavaliada tanto em relação ao joelho esquerdo, área onde sofreu uma pancada e precisou de atendimento, bem como dores que ele sentiu na mão direita.

E, como não poderia deixar de ser, a resposta do técnico do Tricolor veio com um certo tom de ironia sobre o problema na mão do atacante:

– O joelho foi um choque próximo da grande área, uma pancada. Vamos esperar para ser reavaliado, acredito que não seja nada. Na mão ele já tem um problema há uns meses, mas como não é jogador de vôlei, não tem problema. Vamos esperar para ser reavaliado, acredito que não seja nada.